Trainer Volker Braunsdorf stellte mit Marius Linnenbeker und Nick Warbende zwei Zugänge in die Anfangsformation. Beide deuteten an, dass sie echte Verstärkungen werden können. Das nächste Testspiel steigt am 20. Februar beim SV Werl-Aspe.

Trennung von Patrick Höke

Offensivmann Patrick Höke ist auf dem Winterberg dagegen wieder Geschichte. Das Eigengewächs war im vergangenen Sommer aus Eidinghausen zurückgekehrt, eckte aber mit den Verantwortlichen an. So kam es zur Trennung.

Braunsdorf ist im Moment dabei den Kader für die nächste Saison zu formen. Eventuell steht dann Mittelfeldspieler Niklas Reitner nicht mehr zur Verfügung. „Ob ich in Vlotho bleibe oder nicht, entscheidet sich in den kommenden zwei Wochen“, sagte Reitner. Eventuell beginnt der 21-Jährige in diesem Frühjahr ein Studium in Mainz.

