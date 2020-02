Von Lars Krückemeyer Vlotho.Leo Lammert will beim SC Vlotho in den nächsten zwei Jahren die Vereinsstruktur verändern und verjüngen. Übersetzt bedeutet das, dass sich der 69-Jährige zum letzten Mal zum Vorsitzenden hat wählen lassen. Ein erstes Signal in diese Richtung ging in der Jahreshauptversammlung bereits bei der Neubesetzung des 2. Vorsitzenden durch Dirk Schröer (55) aus.