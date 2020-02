„Das Ergebnis könnte auf eine Abwehrschlacht hindeuten, aber es lag an den schwachen Angriffsreihen“, analysierte TuS-Trainer Oliver Glißmann. Zu selten suchten seine Spieler den Köperkontakt in den Zweikämpfen und leisteten sich mehrere Phasen, in denen sie minutenlang ohne Torerfolg blieben. Bezeichnend: Den zweiten Treffer erzielten die Gastgeber erst in der 9. Minute zum 2:2.

Aus dem 10:10 zur Pause machte der TuS zwar ein 17:14 und 18:15, verpasste es aber unter anderem mit einem vergebenen Gegenstoß, den Vorsprung zu halten oder auszubauen. So wurde aus einem 20:18 (49.) ein 20:22 (55.). Auch eine Auszeit konnte dem Spiel keine Wende mehr geben. Fabian Arnings Anschlusstreffer zum 22:23 fiel erst acht Sekunden vor Schluss – zu spät.