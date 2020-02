Zuletzt holte der SC neun Punkte aus fünf Spielen und kann sich mit einem Heimsieg weiter ins Mittelfeld absetzen. Neu im Team ist der vielseitige Angreifer Justin Mayer (SG Kalldorf). „Er ist eine echte Verstärkung“, findet Trainer Olaf Brodziak, der bereits für die nächste Saison zugesagt hat. Co-Trainer wird ab sofort Jeger Tippel, der wegen einer Verletzung als Spieler vorerst ausfällt. B-Ligist FC Exter tritt beim Tabellensiebten SC Herford II an. Das Hinspiel gewann das Team um Altan Kadioglu (rechts) mit 2:1.

Bezirksligisten pausieren noch

Bezirksligist SC Vlotho setzt die Saison erst am 1. März beim FSC Eisbergen fort. Für die Frauen des SC Vlotho geht die Meisterschaft in der Bezirksliga erst am 8. März bei GW Pödinghausen weiter. Am Samstag, 15. Februar, gibt es um 13 Uhr ein Testspiel gegen den Kreisligisten TSV Eintracht Bückeberge.