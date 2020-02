Gelungener Einstand: Der eingewechselte Zugang Justin Mayer (links) erzielt für den SC Vlotho II in der 80. Minute den 1:1-Ausgleich gegen den TV Elverdissen. Foto: Andreas Klose

Von Andreas Klose Vlotho. Fußball-A-Ligist SC Vlotho II bleibt auch nach der Winterpause in der Erfolgsspur: Nach einem 0:1-Rückstand dreht der Gastgeber die Partie mit zwei späten Toren von Winterzugang Justin Mayer und Matthias Körperich. Till Schröer scheitert in der 73. Minute einen Foulelfmeter an Torwart Felix Klimas.