Von Lars Krückemeyer Vlotho (WB). Torsten Brandt kostete jede Minute der Halbzeit aus. Denn der Trainer hatte nach einer desolaten ersten Hälfte beim 24:32 (9:18) gegen den HSV Minden-Nord III in der Kabine Redebedarf. „Ich bin zum ersten Mal laut geworden, weil wir in keiner Weise das gespielt haben, was besprochen war.“