Mit Niko Rethemeier (Bänderriss), Niklas Reitner (Knie), Daniel Stichling (Knöchel) sowie Tino Müller (Rückenprobleme) fallen gleich vier Stammspieler aus. „Eventuell müssen wir auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen“, sagt Lammert und schiebt den Gästen die Favoritenrolle zu. Das Hinspiel gewann der BV Stift Quernheim nach einem Treffer von Christian Fahrnow mit 1:0.

Lammert feilt derzeit am Kader für die kommende Saison. Bis dato ist nur die Verpflichtung von Niklas Brand (SG Bentorf/Hohenhausen) perfekt. „Da kommt ein Top-Stürmer zu uns. Ihn wollte ich bereits vor zwei Jahren auf den Winterberg holen. Ich denke so an insgesamt vier bis fünf neue Spieler. Wir sind in Gesprächen, doch es ist nicht so einfach.“