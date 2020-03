Vlotho (WB/gis). Seine 90 Jahre merkt man Werner Gröne ganz und gar nicht an. Am 20. Februar vollendete er sein neuntes Lebensjahrzehnt und ist nach wie vor begeisterter Sportler im Senioren-Prellball-Team vom TV Eintracht Valdorf.

Seine Mitspieler bezeichnen den gebürtigen Steinbründorfer als Phänomen: „Er besitzt einen tollen Überblick und großartige Reflexe.“ Mit Sohn Rainer, Fritz Bergmeier, Helmut Diekmann, Wilfried Schürmann, Rainer Krüger, Thomas Schwarze und Josef Tomann steht Werner Gröne voll konzentriert auf dem Spielfeld in der Topsunderner Sporthalle.

Seit 1965 Mitglied

Der Jubilar ist seit dem 1. April 1965 Mitglied im Valdorfer Turnverein. Ab damals war er ständiges Mitglied der Prellballabteilung, leitete sie von 1970 bis 1982. In diesen zwölf Jahren gehörte das Valdorfer Urgestein für die Prellballabteilung dem erweiterten Vereinsvorstand an. Weil Werner Gröne an den Fortbestand des Prellballs in seinem Verein dachte, gründete er 1978 zusammen mit Reinhold Diekmann eine Jugendabteilung.

Der Jubilar selbst ging in all den Jahren ständig mit gutem Beispiel voran. „Er fehlt nie, ist an jedem Übungsabend dabei“, loben ihn die übrigen Prellballer. Weil Gröne während seiner Berufstätigkeit für einen Energieversorger tätig war, widmete er sich zugunsten des Vereins der Elektrik, wenn in diesem Bereich Hilfe nötig war. Seit dem ersten Weihnachtsmarkt kümmerte er sich als Experte auch beim Marktgeschehen um die elektrische Versorgung.