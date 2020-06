Timo Kaiser spielt bei den Herren des TC Exter an Position eins. Die Mannschaft tritt in der Kreisliga an und trifft nur auf drei Gegner. Saisonstart ist am 11. Juni. Foto: Lars Krückemeyer

Vlotho (WB/lak). Tennis ist eine der wenigen Sportarten, die in Corona-Zeiten in den Spielbetrieb geht. 58 Prozent der gemeldeten Erwachsenen-Mannschaften haben sich für die Teilnahme entschieden. Am Start sind auch Teams des TC Exter und des TC Vlotho.

Einen Abstieg wird es in der so genannten Übergangssaison nicht geben. Beginn ist am 11. Juni, der Nachwuchs spielt erst nach den Sommerferien.

Anlage gut besucht

Stefan Ribbe, Vorsitzender des TC Exter, ist froh, dass gespielt werden kann. „Auf unserer Anlage ist viel los, die drei Trainer haben viel zu tun. Natürlich alles nach Vorschrift. Wir trainieren in Zweier- und Vierergruppen.“ Der TC Exter hatte 15 Mannschaften gemeldet, vier sind zurückgezogen worden (Damen 40 und 50, zweite Herrenmannschaft und Herren 50). „Aber nicht aus Angst vor Corona, sondern weil es Terminschwierigkeiten gegeben hätte“, erklärt Ribbe.

Die Herren spielen nach dem Abstieg aus der Bezirksklasse in der Kreisliga und treffen dabei nur auf drei Gegner. Zum Auftakt am 11. Juni geht’s zum Löhner TC, es folgen Heimspiele gegen den TC Herford IV am 21. Juni und die PTSG Lübbecke am 23. August.

Damen in der Kreisliga

Exters Damen treten ebenfalls in der Kreisliga an und haben eine Fünferstaffel. Gegner sind Löhner TC (11. Juni), PTSG Lübbecke (21. Juni), TSG Kirchlengern (28. Juni) und TC Hiddenhausen (30. August). Außerdem nehmen diese Mannschaften des TC Exter am Spielbetrieb teil: Herren 40 (Kreisliga), Junioren U15, Junioren U12, Juniorinnen U15, Juniorinnen U12, gemischte U10 I und II sowie gemischte U8.

Der TC Vlotho ist mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb beteiligt. Der Herren 40 spielen in der Kreisliga und treffen auf die TSG Herford II (21. Juni), den TuS Eisbergen (23. August) und den TC Exter (30. August). In der Bezirksklasse treffen die Herren 60 auf den TC Destel (13. Juni), den SuS Veltheim (27. Juni) und den TC Wulferdingsen (29. August).