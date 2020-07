Aufsteiger Wehrendorf startet mit Heimspiel

An der Wehrendorfer Aufstellung hat sich im Vergleich zur Rückrunde der vergangenen Saison einiges getan. Hinter Spitzenspieler Alexander Hamm rückt Björn Schulz an Position zwei auf. Stefan Seubert, zuvor Nummer fünf, spielt an drei vor Mannschaftsführer André Nies. Im unteren Paarkreuz ist Manuel Pape neue Nummer fünf vor Miralem Sadiki, bislang die Nummer zwei des Aufsteigers. Als Favorit gilt die TTU Bad Oeynhausen I nach deren freiwilligem Rückzug aus der Verbandsliga.

Derzeit ist im Tischtennis nicht nur fraglich, ob der Zeitpunkt des geplanten Saisonstarts eingehalten werden kann. Auch steht nicht fest, in welchem System Meisterschaftsspiele ausgetragen werden können, beispielsweise mit oder ohne Doppel. Der WTTV teilt mit, dass sich Vereine auch darauf einstellen sollten, dass gegebenenfalls sehr kurzfristig der Saisonstart verschoben werden kann.