Meisterrunde ist das Ziel

Vlotho (WB). Seit Mitte März haben die Bezirksliga-Handballer des TuS Westfalia Vlotho-Uffeln keinen Ball mehr in der Hand gehabt. Damit ist es bald vorbei. Dann Ende Juli kommt das Spielgerät wieder zum Einsatz. „Wir müssen erstmal wieder in Gang kommen und die Schulter an die Bewegungen gewöhnen. Erstmal nur passen und noch nicht gleich werfen“, lautet die Devise von Trainer Oliver Glißmann.

Von Lars Krückemeyer