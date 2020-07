Disziplin ist für den Vorsitzenden Hans-Herbert Obermowe an den drei Turniertagen oberstes Gebot. „Wir betreiben einen großen Aufwand. Aber die Reiter sind sehr diszipliniert“, sagt er. Gerade Berufsreiter nutzen jede Chance, um die von ihnen ausgebildeten Pferde zu präsentieren, letztlich leben sie auch davon, Pferde fürs Springreiten zu entwickeln und zu verkaufen.

Heimvorteil für Tschischke

„Allerdings gibt es im Moment nirgendwo Preisgeld. Das ist auf Dauer schwierig“, sagt der 2. Vorsitzende Markus Tschischke. Sein überaus talentierter Sohn Louis-Fynn (15) sorgte in diesem Jahr mit einigen Platzierungen in Prüfungen der Klasse S für Furore. Klar, dass er auch beim Heimturnier vorne mit dabei sein will.

Am ersten Turniertag setzte Philippe Meier aus der Sicht des Gastgeber die Glanzlichter. Auf Bryon belegte er in der A*-Springpferdeprüfung für vierjährige Pferde Platz zwei, auf Aroganza wurde er auch noch Dritter. Christine Schormann kam im L-Springen für Fünfjährige auf Malibou auf Rang fünf. Höhepunkt ist der Große Preis. Es beginnt am Sonntagnachmittag, 26. Juli, um 16.30 Uhr.