Trainer Volker Braunsdorf stellt fünf der zwölf Zugänge in die Anfangsformation. Mit Felix Samson, Justin Kopsieker, Janik Sellmann und Phil Stegen sowie Maurice Korff fehlen fünf Spieler aus dem Kader. Den stärksten Eindruck der Neuen macht der junge Robin Bulut, der vom VfL Theesen kam. Der neue Torwart Lukas König überzeugt ebenfalls – bis in die Schlussphase hinein. Da unterlaufen ihm zwei Fehler.

0:1 nach fünf Minuten

Bereits nach fünf Minuten sind die Gäste zum 1:0 erfolgreich: Nach einem Konter trifft Melo Klassen aus zwei Metern. Der SC Vlotho muss sich erst einmal schütteln, kommt jedoch in der 16. Minute zum 1:1. Sascha Schmikal nutzt einen Abwehrfehler aus, vollendet mit einem Flachschuss.

Doch in der 51. Minute ist erneut Schmikal zur Stelle und nutzt erneut einen Fehler in der TuS-Defensive aus – 2:1. Torwart Lukas König ist in der 83. Minute übermotiviert, holt Robin Radeck ohne Not von den Beinen. Dominik Pollakowski verwandelt den fälligen Elfmeter zum 2:2.