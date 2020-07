„Wir hatten eine sehr erfolgreiche Mannschaft, auch wenn dies durch den Abbruch der Saison leider nicht entsprechend zur Geltung kommt“, blickt Trainer Erkut Yavuz zurück. Aufgrund des kleinen Kaders zu Beginn der Saison 2019/2020 hatte der Fußball-Club nur ein Neuner-Team gemeldet. In der Qualifikation zur Kreisliga A setzen sich die Exteraner mit 12 Punkten und 28:3 Toren als Erster durch. Dabei besiegten sie sogar den späteren Kreismeister und Bezirksliga-Aufsteiger FC RW Kirchlengern mit 6:1.

Weil eine Neuner-Mannschaft jedoch nicht in der Kreisliga A spielen darf, war das Ziel anschließend die Meisterschaft in der Kreisliga B. In den sieben Spielen bis zum Abbruch gelangen sechs Siege und 39:3 Tore. „Daher ist es für uns zumindest gefühlt die Meisterschaft“, sagt Jugendleiter Michael Sawatzki. Zudem erreichte die C-Jugend im Kreispokal das Halbfinale und unterlag hier dem Bezirksligisten SV Löhne-Obernbeck mit 1:3.

In der nächsten Saison bildet der FC Exter in der C-Jugend eine Spielgemeinschaft mit dem SC Bad Salzuflen und tritt weiter in der Herforder Kreisliga an.