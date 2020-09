„Wir haben gegen eine gute, junge Truppe zurecht verloren. Aber nach der ersten Halbzeit war ich geschockt“, sagte Trainer Stephan Brill. Herford hätte sogar noch höher führen können, traf unter anderem aber nur den Pfosten.

Ganz anders der FCE nach der Pause. Die Gäste kontrollierten das Spiel und hatten genug Chancen, um die Partie zu drehen. Doch meist stand ein Herforder noch im Weg. Das 0:3 in der 77. Minute nach einem Konter war natürlich die Entscheidung. Erst in der 80. Minute gelang Fabian Schneider per direktem Freistoß mit einem abgefälschten Schuss Exters erstes Saisontor.