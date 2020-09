„Über die erste Halbzeit in Herford haben sich alle bei uns erschreckt. Aber dann haben wir gezeigt, dass wir mithalten können“, sagt Exters Trainer im Rückblick. Druck mache er sich und der Mannschaft weiterhin nicht.

Auch wenn der eine oder andere Konkurrent den FC Exter – zu Brills Verwunderung – oben in der Tabelle erwarten. „Wir warten ab, wie es bis zur Winterpause läuft. Dann haben wir gegen jeden Gegner einmal gespielt.“

Neuer Mittelstürmer überzeugt

Acht Zugänge standen am 1. Spieltag in Exters Startelf. Als Mittelstürmer deutete Fabian Schneider nicht nur wegen seines direkt erzielten Freistoßtores zum 1:3-Anschlusstreffer seine Qualitäten an. „Dafür haben wir ihn geholt. Fabian war immer für 20 bis 25 Tore gut“, sagt Brill. In der vergangenen Saison der Lemgoer B-Liga brachte es Schneider zum Zeitpunkt des Abbruchs auf 16 Treffer.

Alle Heimspiele des FCE finden Sonntag auf dem Amtshausberg statt, da sich in der Grundschule Exter ein Wahllokal befindet.