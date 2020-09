Natürlich war Trainer Volker Braunsdorf geknickt: „Es ist schlimm, dass wir dieses Spiel noch aus der Hand geben, unverständlich. Wir lassen in der ersten Halbzeit kaum etwas zu und machen nach dem Wechsel den Gegner stark. Wir hingegen haben kaum noch etwas auf die Kette bekommen.“

Memis gibt Comeback

Viel einfacher als in Eisbergen werden die Aufgaben sicher nicht. Bleibt die Hoffnung, dass die verletzten Spieler der Mannschaft bald helfen können. Rückkehrer Murat Memis wurde von Braunsdorf im zweiten Abschnitt eingewechselt und zeigte in der letzten Viertelstunde gute Ansätze.

Zwei Minuten vor der Pause Jubel beim SC Vlotho: Nach einem feinen Zuspiel von Lennart Bärwinkel steuerte Niklas Brand auf der linken Außenbahn auf das Tor zu und schloss flach in lange Eck zum 1:0 ab. Dabei blieb es bis zur Pause.

1:2 in der 74.

Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff nutzte Sören Borchert eine Unaufmerksamkeit in der SC-Defensive zum 1:1. Eisbergen legte noch einmal zu und kam in der 74. Minute zum 2:1 durch Nico Kolepke. „Der Sieg des FSC ist in der Endabrechnung nicht einmal unverdient“, gestand Volker Braunsdorf ein.