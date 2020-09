„Die Stimmung bei uns ist trotz der beiden Niederlagen sehr gut. Auch haben wir in dieser Woche gut trainiert. Ich bin und bleibe sehr zuversichtlich. Wir werden versuchen, über den Kampf ins Spiel zu kommen“, erklärt SC-Coach Volker Braunsdorf. Auch er weiß natürlich, dass Fußball ein Ergebnissport ist. Eine weitere Pleite in dieser Phase der Serie wäre nicht zuträglich.

Memis mit Knieproblemen

Braunsdorf kann weiter nicht seine vermeintliche Bestformation auf den Platz schicken. Nick Warbende muss nach seiner Schulteroperation weiter pausieren, Danny Exner und Maurice Korff plagen muskuläre Probleme und zudem klagte Rückkehrer Murat Memis nach seinem Kurzeinsatz in Eisbergen wieder über Schmerzen im lädierten Knie. Einzig Janik Sellmann rückt wieder in den Kader, wird aber wohl zunächst auf der Bank sitzen.

Dafür darf sich der A-Jugendliche Justin Kopsieker Hoffnungen machen, von Beginn an zu spielen. Er bringt vom Talent her Dinge mit, die der Mannschaft weiterhelfen können. Auch ist er körperlich trotz seiner erst 18 Jahre schon sehr robust. Braunsdorf will deshalb nicht ausschließen, dass er den in Holzhausen wohnhaften Kopsieker in die Startelf beordert.