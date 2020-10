„Lohe ist natürlich ganz klar in der Favoritenrolle. Sie haben personell enorm aufgerüstet“, weiß Trainer Volker Braunsdorf. Nach der Fertigstellung des Kunstrasenplatzes herrscht beim TuS Aufbruchstimmung. Viele Zugänge waren bereits höherklassig unterwegs.

Fragezeichen hinter Bulut

Am vergangenen Spieltag siegte Lohe in Vehlage mit 4:0, nachdem zuvor Dützen sogar mit 6:0 abgeschossen wurde. Volker Braunsdorf findet klare Worte zum fünften Spiel der Saison: „Wir werden uns nicht in die Hose machen.“ Der erste Sieg – das 3:2 in Dützen – hat die Lebensgeister schließlich wieder geweckt.

Doch Braunsdorf hat Personalprobleme. So fällt Mittelfeldakteur Murat Memis (Oberschenkelzerrung) aus. Fraglich, ob der junge Senkrechtstarter Robin Bulut (Rückenprellung) mitwirken kann. Zudem klagten in der Woche einige Spieler über Erkältungssymptome. „Wir müssen abwarten, wie sich das am Sonntag darstellt. Zum Glück sind wir in dieser Serie kadertechnisch viel breiter aufgestellt als in der vergangenen Saison“, sagt Braunsdorf

Sellmann wieder dabei

Justin Kopsieker, einer der jungen Wilden aus der A-Jugend, spielte in Dützen vom Anpfiff an und überzeugte. Er dürfte Sonntag erneut erste Wahl sein. Auch Janik Sellmann dürfte anspielen, nachdem der beruflich eingespannte Allrounder in dieser Woche endlich mal mehrfach trainieren konnte. „Wir können uns die zeitliche Abfolge nicht aussuchen, müssen gegen alle Mannschaften in dieser Liga ran“, betont Trainer Volker Braunsdorf.