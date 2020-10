Metzlaf erlöst den FC Exter

Von Lars Krückemeyer Vlotho (WB) . Der FC Exter macht es gerne spannend. Denn auch beim 3:2 (1:1) gegen die SG Falkendiek hätte das Spiel aufgrund der Überlegenheit und der Torchancen schon früher entschieden sein können. So aber musste der Tabellenfünfte beim dritten Sieg in Folge zweimal einen Rückstand aufholen, ehe Alex Metzlaf in der 71. Minute der Siegtreffer gelang.

Von Westfalen-Blatt