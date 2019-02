Brackwede (mp). Die Jecken des Brackweder Karnevalvereins (BKV) von 1949 stehen kurz vor ihrem Jahreshöhepunkt: Nur noch ein paar Mal schlafen, dann steigt die Prunksitzung im Brackweder Gymnasium, nämlich am Samstag, 2. März. Flankiert wird sie wie in jedem Jahr von zweimal Seniorenkarneval am selben Ort. Dessen Termine sind bereits am Samstag, 23. Februar, und Sonntag, 24. Februar, jeweils um 15 Uhr.