Mit dem „Experience Quartett“ präsentierte sich ein Ensemble auf der Bühne der Aula, das durch seine Musiker stark mit der ostwestfälischen Heimat verbunden ist. Oliwia Locher, 1.Violine, lebt mit ihrer Familie in Steinhagen, die anderen Ensemblemitglieder (Bozhana Solokova, Violine; Monica Grion, Viola und Stella Buzek, Violoncello) musizieren bei der Nordwestdeutschen Philharmonie und bei den Bielefelder Philharmonikern. Für das Konzert am Sonntagabend vor 80 Zuhörern verstärkte sich das Quartett mit dem Klarinettisten Pierre Yves Locher, der den einstündigen Hörgenuss in Johannes Brahms (1833-1897) „Klarinettenquintett h-moll op.115“ mit seinem dunkelsamtigen, vollen Ton in eine wohlabgewogene melancholische Atmosphäre tauchte.

Neben Brahms interpretierte das Quartett, am Cellopult kurzfristig durch die Krankheit von Stella Buzek von Max Gunderman ersetzt, den Eröffnungssatz aus dem „Streichquartett op.18 Nr.4 c-moll“ von Ludwig van Beethoven (1770-1827). Mit viel Verve und leichter Hand, mit jugendlicher Frische dargeboten, hätte der Zuhörer auch noch gerne den Rest des Werkes vernommen. Doch coronabedingt wurde das Programm leider etwas zusammengestrichen.

Brahms „Klarinettenquinett“ entstand 1891 in einer Zeit, als der Komponist eigentlich schon seine letzten Dinge ordnete und von ersten Todesahnungen heimgesucht wurde. Durch die Begegnung mit Richard Mühlfeld motiviert, einem überragenden Klarinettisten, lotete Brahms die Möglichkeiten der Klarinette aus und schuf mit seinem Quintett op.115 ein Werk voller Wehmut und packender Expressivität. Doch neben der Wärme und Tiefe des Klanges kommen auch die virtuosen Momente nicht zu kurz, besonders im vitalen Mittelsatz und im leuchtend-kraftstrotzenden Schlusssatz. Pierre Yves Locher bricht seinen Brahms stilsicher, verleibt ihm einen Portion Tiefgründigkeit und Authentizität ein und überzeugt im Zusammenspiel mit dem Experience Quartett mit einem timbrierten, signifikant konturierten Ton. Ein durchaus hörenswerter Brahms, bisweilen etwas herb in der Tongebung, doch im Duktus sehr innig und fein ausbalanciert.

Mit Astor Piazzolas (1921-1992) „Oblivio“, eine hinreißende Zugabe voller Wehmut und Schmerz, voller Hingabe und überbordender Tristesse, beendeten die Musiker die Kulturtage und entließen die Zuhörer und auch Bürgermeisterin Sarah Süß, die mit der Begrüßung übrigens ihre erste Amtshandlung als neues Stadtoberhaupt der Gemeinde vollzog, mit seltsam-gemischten Gefühlen in einen hoffentlich nur einmonatigen Kultur-Lockdown.