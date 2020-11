Mit viel Medieninteresse ins Amt

Dass der WDR an ihrem ersten Arbeitstag im Steinhagener Rathaus teilhaben wollte, dass sogar „Der Spiegel“ gerade ein Doppelinterview mit ihr und ihrem Amtsvorgänger Klaus Besser geführt hat – dieses Interesse ist für die 28-Jährige ein Zeichen, „dass es noch überhaupt nicht üblich ist, dass eine junge Frau ein solches Amt bekleidet.“

An den Wänden im Büro hängen noch die Bilder von Klaus Besser. „Ich hatte ihn gebeten, alles da zu lassen, damit es nicht ganz kahl aussieht“, sagt Sarah Süß. Nach und nach wird sie sich in den nächsten Wochen neu einrichten. Nur mit einer kleinen Kiste unter dem Arm – und dem TV-Team – war die Bürgermeisterin am Morgen ins Rathaus gekommen. Darin: ein geschenktes Buch zur Ratsarbeit, der Haushaltsplanentwurf, ein Blümchen und der Igel, den Klaus Besser ihr nach der gewonnenen Stichwahl geschenkt hatte.

Im Rathaus dann ein warmes Willkommen der Kolleginnen und Kollegen. Im „Spiegel“-Interview hatte Sarah Süß auf die Frage, wo sie sich in einem Jahr sieht, gesagt: „Ich bin mir sehr sicher, dass ich dann denken werde, dass es genau die richtige Entscheidung war, Bürgermeisterin von Steinhagen zu sein.“ Warum ist sie da so gewiss? „Ich habe heute das Gefühl schon mitgenommen, weil ich so willkommen geheißen worden bin. Ich muss ja noch ganz viel fragen und mir viel erklären lassen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit jemandem auf die Nerven falle. Ich bin sicher, dass ich in einem Jahr hier auch wirklich angekommen bin“,. sagt sie.

Die ersten Amtshandlungen waren zwei sehr erfreuliche. Am Sonntagabend hat sie die Begrüßung des Publikums beim Abschlusskonzert der Kulturtage übernommen. „Ich hatte das erst gar nicht realisiert, dass ich am Sonntag ja schon im Amt bin. Aber Klaus Besser hat mich erinnert. Und es war toll, dass das erste etwas war mit vielen Menschen. Gerade vor dem Hintergrund, dass es eine solche Veranstaltung in den nächsten Wochen nicht mehr geben wird.“ Die zweite Amtshandlung waren die Geburtstagsglückwünsche an ihre hauptamtliche Stellvertreterin Ellen Strothenke – und ein Austausch von Blumensträußen. Denn auch ein prächtiger Strauß ziert nun den noch übersichtlichen Schreibtisch der Bürgermeisterin. Doch erste Vorgänge breiten sich dort auch bereits aus.

Der erste Arbeitstag am ersten Tag eines neuerlichen Lockdowns – „ein komisches Gefühl“, sagt Sarah Süß. „Ich freue mich, die Kollegen zu sehen. Aber man muss sich bei allem Gedanken über Abstand machen. Ich hätte gerne einen richtigen Einstand gegeben. Aber wir können uns hier nicht treffen, wenn Treffen überall verboten sind.“

Mit Respekt vor der Pandemie und etwas Sorge blickt sie auf die kommenden Wochen. „Mehr als vor dem Virus habe ich Sorge, dass die Leute Angst bekommen und die Corona-Maßnahmen ablehnen“, sagt sie. Deshalb wolle sie auch über die Sozialen Medien darüber informieren, was in der Gemeinde vorgeht.

Und sonst gilt ihr Hauptaugenmerk der konstituierenden Ratssitzung am 11. November, bei der sie selbst vereidigt wird, bei der es aber auch die alten Ratsmitglieder zu verabschieden, neue einzuführen gilt, Ausschussvorsitzende und die stellvertretenden Bürgermeister zu verpflichten gilt. Am 25. November bringt sie ihren ersten Haushalt ein.

Sarah Süß ist nicht die einzige in der Familie, die am Montag einen aufregenden ersten Arbeitstag hatte. Auch ihr Mann Carsten Scheele, wie sie Diplom-Rechtspfleger, hat eine neue Stelle als Geschäftsleiter am Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück angetreten.