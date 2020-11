Raubüberfall und eine wilde Verfolgungsjagd

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Freitag um 19.37 Uhr zwei Männer an der Wohnungstür des 63-Jährigen geklopft, der auf einem ländlich gelegenen Anwesen an der Patthorster Straße lebt. Als der Mann die Tür öffnete, wurde er laut Polizei unvermittelt durch die maskierten Männer angegriffen und mit einer Metallstange geschlagen. Der 63-Jährige fiel durch die Schläge zu Boden. Anschließend entrissen die Männer ihm eine Geldbörse und zwei Mobiltelefone. Mit der Beute flüchteten sie – und zwar mit dem Pkw des Opfers, einem Mercedes. Zudem entwendeten sie laut Polizei ein Luftgewehr und eine Armbrust.

Der 63-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt und in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der gestohlene Mercedes im Bereich Warendorf auf der B64 ausgemacht werden, wo er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Münster unterwegs war.

Es kam zu einer regelrechten Verfolgungsjagd. Wie die Polizei weiter mitteilte, missachtete der Fahrer mehrfach die Anhaltesignale der Polizei und ignorierte einige rote Ampeln. An der Einmündung zur Freckenhorster Straße in Warendorf kam es zu einem Beinahezusammenstoß mit dem Fahrer eines Opels, der den Weg des Mercedes-Fahrers kreuzte. Die Räuber rasten weiter in Richtung Münster, zum Teil mit 150 Stundenkilometern, bis der Mercedes beim Abbiegen nach rechts über die Mittelbebauung der Fahrbahn der Bundesstraße in den Gegenverkehr geriet.

Dabei entstand bereits Sachschaden an dem Fahrzeug, das ins Schlingern kam. Entgegenkommende Autos mussten abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Aufgrund der Mittelbebauung konnte der Pkw aber auch nicht zurück auf die rechte Fahrspur. Die Polizei hat ihn schließlich mit dem Streifenwagen abgedrängt und somit gestoppt.

An dem Streifenwagen und an dem Mercedes entstand dabei Sachschaden. Der Fahrer des gestohlenen Autos wurde unmittelbar vorläufig festgenommen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Beifahrer hingegen flüchtete und entkam unerkannt. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld stellte den Antrag auf Untersuchungshaft. Der Haftbefehl wurde im Anschluss erlassen.

Der Mercedes sowie der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung sowie Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Hinweise zu dem Raub geben? Wer kann Angaben zu den maskierten Tätern, insbesondere zu dem flüchtenden Beifahrer machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/869-0 entgegen.