Phänomenale Klangstrukturen

Dem Publikum bietet sich am vergangenen Sonntag die einmalige Gelegenheit, der 1994 in Moskau geborenen, vielfach preisgekrönten Organistin beim Spielen über die Schulter zu schauen. Ihre Hand- und Fußfertigkeit wird in Echtzeit auf Großbildleinwand übertragen, so kommt zum akustischen Erlebnis die Hochachtung vor der körperlichen Leistung der jungen charmanten Musikerin.

Sie eröffnet das Konzert mit der Passacaglia in c-Moll von Johann Sebastian Bach, einer hochkomplexen Komposition, die wahrscheinlich zwischen 1706 und 1713 entstanden ist. In sich versunken wiegt sich Mona Rozdestvenskyte im Takt der Musik, während sie abwechselnd filigrane Melodiebögen und mächtige Klanggewölbe entstehen lässt. In zahllosen Variationen steigert sich das Thema bis zum fulminanten Finale.

Es folgen zwei Bearbeitungen von ursprünglich für Orchester gedachten Stücken. Dabei handelt es sich um die Ouvertüre zum Oratorium »Paulus« mit dem bekannten Choral »Wachet auf, ruft uns die Stimme« von Felix Mendelssohn Bartholdy und dem »Danse macabre«, einer sinfonischen Dichtung von Camille Saint-Saëns, die Edwin Henry Lemare für Orgel transkribiert hat. Unterstützt von einem Assistenten, der Noten umblättert und für Registerwechsel zuständig ist, kann sich Mona Rozdestvenskyte auf die drei Manuale und die Pedaltastatur konzentrieren.

Mit beeindruckender Fingerfertigkeit und zum Teil sehr intensiver Fußarbeit entlockt sie der sinfonischen Jäger & Brommer Orgel nahezu ihr gesamtes klangliches Potential. Nach dem förmlich erlösenden Schlussakkord bei Mendelsohn folgt erneute Anspannung beim 1872 in Marokko entstandenen »Totentanz« mit Intervallen, die seinerzeit dem Teufel zugeordnet wurden, wie die 26-jährige Organistin erläutert. Das Thema wandert durch Oktaven und Klangfarben, düster-dramatische chromatische Läufe gipfeln im befreienden Finale.

Schließlich bilden drei Sätze aus der Symphonie in fis-Moll des französischen Komponisten Louis Vierne die Schlussetappe des fulminanten Orgelkonzertes. Dieser wurde 1878 mit einer schweren Sehbehinderung geboren und hatte auch ansonsten schwere Schicksalsschläge zu verkraften. Diese scheinen sich in der Komposition niederzuschlagen. Nach verträumtem Beginn erzeugen »schräge« Sounds in der Aria eine düstere, fast unbehagliche Stimmung. Das Scherzo bietet blubbernde Klänge und erinnert an von einem Unterwasserorchester intonierte Kirmesmusik. Schließlich verspricht das Finale nach atemlosem Spiel mit auf den Tasten wirbelnden Fingern und nahezu über die Pedale tanzenden Füßen die Hoffnung auf Erlösung.

Die Bad Driburger Kirchenmusikerin, die im kommenden Februar die Regionalkantorenstelle an der Propsteikirche St. Johann in Bremen antreten wird, hat sich mit ihrer begeisternden Virtuosität viele Freunde in Halle gemacht, die sie nur allzu gerne bald wieder hier begrüßen würden.