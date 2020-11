Die Beach-Bar wartet schon auf Gäste

Seit 1873 war die Landgaststätte „Massenschmiede“ für die Menschen aus und rings um den Wertheraner Ortsteil Langenheide ein fester Anlaufpunkt. Eine lange und zum Großteil erfolgreiche Zeit, in der sich die Gäste stets wohlfühlten, deren Ende sich in den vergangenen Jahren aber abzeichnete. Mit Beginn der Pandemie blieben schließlich ab Mitte März dieses Jahres auch die letzten Gäste dem Lokal fern, was dazu führte, dass Inhaber Udo Nagel das Gewerbe zum 30. Juni abmeldete. Gleichzeitig wurde mit der Umsetzung einer Idee begonnen, die Nagel und seine Tochter Katharina schon lange hegten – die Renovierung der in die Jahre gekommenen Gaststätte samt neuem Nutzungskonzept.

Zugute kam dem ganzen Vorhaben, dass Udo Nagel hauptgewerblich einen Malerfachbetrieb führt. „Da konnten wir ohne Mühe Arbeitskraft mobilisieren. Ich finde, es ist ganz schön geworden“, sagt Nagel über die Veränderungen: So wurde der große Saal im Landhausstil umgebaut und bietet künftig Raum für bis zu 60 Gäste, der bisherige Gastraum kann nun in kürzester Zeit als Bar mit professioneller Musikanlage und Tanzmöglichkeit genutzt werden, und der Wintergarten erstrahlt ebenfalls in neuem Glanz. Letzterer kann übrigens auf Wunsch als Beach-Bar oder zusätzlicher Partyraum für bis zu 30 Personen dienen. „Auch die Terrasse soll im nächsten Frühjahr mit zwei großen Grillplätzen im Beachclub-Style erstrahlen.“

Der Geschäftsmann hofft, dass die Renovierung gut ankommt bei den Gästen, die die Lokalität künftig für Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsfeiern, Partys, Betriebsfeiern, Beerdigungen und andere Versammlungen mieten können. Möglich ist es auch, einzelne Räume oder die komplette „Massenschmiede“ zu buchen – inklusive Inventar samt Geschirr, Gläsern, Bestuhlung und Nebenkosten. „Auf Wunsch stellen wir auch das Catering, die Getränke und das Servicepersonal – oder man organisiert es selbst und bringt es mit. Da ist vieles möglich“, so Nagel, laut dem es bis 30. April 2021 „Coronapreise“ geben wird. Näheres unter Telefon 0 52 03/9 19 57 55 oder per E-Mail an: massenschmiede@freenet.de.

Die Betreiber können es derweil kaum erwarten, dass es endlich losgeht. „Erste Anfragen gibt es schon“ so Udo Nagels Tochter Katharina, die mit ihrem Vater die Leitung der neuen „Event-Location“ übernehmen wird. Nun hoffen alle, dass der Lockdown möglichst bald vorübergeht