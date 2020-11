Steinhagens zwölfte Kita nimmt Formen an

Teile des Gebäudes werden in Massivbauweise gebaut – das passiert gerade: Die Sohle des nicht-unterkellerten Gebäudes ist gegossen, darauf sind die ersten Wände bereits hochgezogen worden. Ein weiterer Teil wird in Holzrahmenbauweise errichtet. Zum 1. August 2021, passend mit Beginn des neuen Kindergartenjahres, soll die DRK-Kita am Start sein. „Das schaffen wir auch“, ist Dennis Schwoch, DRK-Kreisverbandsvorsitzender, sicher. „Wenn man eine Kita gut plant, kann man sie auch in zehn Monaten bauen“, sagt er und sieht einen weiteren Vorteil für eine schnelle Umsetzung in den kurzen Abstimmungswegen mit den Investoren vor Ort.

Die Trägerschaft von Kindertagesstätten zu übernehmen, ist für das DRK Gütersloh noch eine recht neue Erfahrung. In Versmold betreibt das Deutsche Rote Kreuz inzwischen aber schon zwei Einrichtungen, in Borgholzhausen eine. Und nicht nur in Steinhagen, sondern auch in Schloss Holte-Stukenbrock entstehen gerade zwei weitere. „Mit den Kindertagesstätten können wir unsere Grundsätze Menschlichkeit und Neutralität umsetzen“, sagt Dennis Schwoch.

Alle DRK-Kitas arbeiten zudem nach einem in der hiesigen Kita-Landschaft ungewöhnlichen, international anerkannten Reggio-Konzept, das als elementarpädagogischer Ansatz nach der Reformpädagogik des 20. Jahrhunderts entwickelt worden ist. Es setzt auf individuelle Entfaltung und Wertschätzung des Kindes, auf das Lernen in Projekten, eine gute Dokumentation der pädagogischen Arbeit und auf die Mitwirkung und Mitverantwortung der Eltern. Als das DRK Anfang des Jahres seine Vorstellungen für die zwölfte Steinhagener Kita im Schulausschuss des Gemeinderates vorstellte, fand das Konzept große Zustimmung.

„Es ist unter Pädagogen gar nicht so bekannt“, so Schwoch. Aber es interessiert offenbar viele, die gerne so arbeiten: „Wir haben deutlich weniger Personalprobleme als andere Träger“, so Schwoch. Neben der Pädagogik sei auch das Gebäude interessant: „Keine andere Kita hat eine so große Piazza“, sagt der Vorstand.

Ein zweites Standbein des Konzepts sei die Digitalisierung: „Das heißt nicht, dass wir die Kinder vor das Tablet setzen“, so Schwoch. Doch die Kommunikation mit den Eltern ist sehr auf die Digitalisierung ausgerichtet: Über eine App können Eltern alle Infos über ihr Kind erhalten und auch selbst der Kita alle Infos weitergeben – auch etwa, wenn es krank ist und abgemeldet werden muss für den Tag. Und während des ersten Lockdowns im Frühjahr, da hat das Team sogar den Morgenkreis per Videoschalte gemacht. Die Kinder – oder vielmehr die Eltern – konnten sich von zu Hause aus in die Kita schalten.

Zu den satzungsgemäßen Aufgaben des DRK gehört die Förderung von Kindern und Jugendlichen. „Wir verdienen kein Geld mit Kitas. Aber wenn man es richtig macht, verliert man auch keins“, so Schwoch. Es sei eine ideelle Arbeit, die sich der DRK-Kreisverband auch weiter auf die Fahnen schreiben will – mit weiteren Kindergärten.

Erst einmal geht die Planung in der zukünftigen Steinhagener Kita weiter. Die Leitung ist bereits gefunden und fängt zum 1. Januar an. „Wir können sie somit gut einarbeiten. Sie kann sich die anderen Kindertagesstätten anschauen. Und sie ist vor allem an den weiteren Entscheidungen beteiligt“, so Schwoch.