Nächste Woche geht es schon los. Viermal am Donnerstag, am 19. November, 26. November, 3. Dezember und am 10. Dezember, ist die AGS mit drei Hütten auf dem Steinhagener Wochenmarkt vertreten. Unter dem großen Weihnachtsbaum, der an bekannter Stelle aufgebaut wird, werden Socken und Plätzchen, Holzarbeiten, Nüsse, Likör und vieles mehr verkauft. „Wir hätten sicherlich noch größer werden können, aber in der derzeitigen Situation sollten wir das nicht tun. Auch wird es keine Getränkestände geben, an denen sich Besucher aufhalten“, sagt AGS-Vorsitzende Katja Tarun. Weihnachtliche Atmosphäre kommt immerhin ein bisschen durch den Drehorgelspieler des CVJM auf.

Das Konzept ist mit dem Ordnungsamt abgestimmt. In jeder Hütte stehen höchstens zwei Verkäufer. Eine Hütte teilen sich Heimatverein, JVA und AWO. Einen weiteren Verkaufsstand bekommt Wolfgang Pütz für den Verkauf selbsthergestellter Liköre und den dritten betreiben die Mitglieder der AGS selbst und verkaufen Selbstgemachtes und Selbstgebackenes, das die Kindergärten, Schulen und Vereine zur Verfügung gestellt haben. Darunter ist auch das Quittengelee mit selbstgebranntem Gin aus dem Historischen Museum. Und auch der Lichterbogen mit Motiven des Steinhagener Ortskerns, der im vergangenen Jahr vielbeachtete Premiere feierte, ist dort erhältlich.

Wenigstens ein bisschen Geld soll ja in die gemeinnützige Kasse der AGS fließen. Schließlich unterstützt sie zahlreiche Projekte in Steinhagen, finanziert Spielgeräte für Kindergärten ebenso wie Musikinstrumente für die Schulen, die Radfahrprüfung für die Viertklässler, den Garten der Generationen sowie Jugendfreizeiten der Kirchengemeinde und vieles mehr. Mehr als 1,8 Millionen Euro sind in mehr als 40 Jahren Weihnachtsmarkt erwirtschaftet worden.

Bei allem Bedauern über die Absage des Weihnachtsmarktes, die in Steinhagen aus Gründen der Planungssicherheit schon im August erfolgte, so ist Katja Tarun erfreut über die „tolle Resonanz“, wie sie sagt. „Kindergärten und Grundschulen haben sich bei mir gemeldet, weil sie sich einbringen wollten. Und viele weitere Vereine unterstützen uns auch mit ihren Produkten.“