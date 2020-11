Laut Henrik Egeler, Leiter der Abteilung Tiefbau beim Kreis Gütersloh, hat es keinerlei Einschränkungen infolge der Pandemie gegeben. Mit dem beauftragten Straßenbauunternehmen Hermann Dallmann sei man in jeder Hinsicht hochzufrieden. Auf 1.350 Metern wurde die Straße für insgesamt 2,5 Millionen Euro umfassend erneuert. Nach dem Rückbau musste die Kuppe im Bereich des Kreisverkehrs Grüner Weg um drei Meter abgetragen werden, um die Kurve zu entschärfen und Sichtverhältnisse und Fahrdynamik zu verbessern.

Dazu kommt eine Verbreiterung der Fahrbahn von 5,3 auf sechs Meter. Neben dem 2,5 Meter breiten Radweg und Schutzstreifen rechts und links der Fahrbahn summiert sich der Straßenquerschnitt auf mehr als 12 Meter, rechnet Adenauer vor. Nicht nur Rad- und Autofahrer, auch die regionale Fauna profitiert nach seinen Angaben von der Neugestaltung. Bei einer 2019 durchgeführten Amphibienzählung wurden große Populationen von Teich-, Faden- und Bergmolchen nachgewiesen. Dazu kommen Erdkröten, Gras- und Teichfrösche, die am Hengeberg ihren Lebensraum haben.

Um den Tieren bei ihrer Wanderung aus dem Wald zu den Laichgebieten und zurück das lebensgefährliche Überqueren der Straße zu ersparen, wurde ein Amphibienleitsystem mit 800 Metern Leitwänden, Stopprinnen bei den Ein- und Ausfahrten und fünf großzügig dimensionierten Amphibientunneln installiert. »Die Höhe ist so groß, damit die Tiere sich wohl fühlen«, erläutert Paul Holke als Sachgebietsleiter Straßenbau.

Bürgermeister Thomas Tappe darf gleich am ersten Tag im Amt gemeinsam mit Adenauer das symbolische Band zur Straßenfreigabe zerschneiden. »Hier ist ein echter Mehrwert entstanden«, betont Tappe verbunden mit herzlichem Dank an den Kreis Gütersloh. Die starke Frequentierung zeuge von der Bedeutung der Kreisstraße 29. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens findet die kleine Zeremonie auf dem Radweg statt. Aus sicherer Entfernung wohnen verschiedene Kreistagsmitglieder der offiziellen Freigabe bei und nehmen im Anschluss die Strecke per Fahrrad in Augenschein.

Detlev Kroos aus dem Kreisvorstand der CDU lenkt den Blick unterdessen auf den zweiten Bauabschnitt über die Teichstraße bis zur B 68. Dafür haben die Planungen begonnen, wegen des erforderlichen Grunderwerbs sind seriöse Angaben zu Zeitpunkt und Ablauf entsprechender Baumaßnahmen derzeit allerdings nicht möglich. Bei der Neugestaltung des jetzt fertig gestellten Straßenabschnitts, auf dem Fahrbahnmarkierungen, Beschilderung und Bepflanzung noch ausstehen, wurden insgesamt 26.000 Kubikmeter Boden bewegt. 17.000 Kubikmeter konnten umgeschichtet und wieder verwendet werden, 9.000 Kubikmeter wurden abtransportiert. Die Bezirksregierung Detmold hat die Investitionen zu 70 Prozent, also mit 1,74 Millionen Euro gefördert, teilt der ebenfalls anwesende Christian Glasl mit.