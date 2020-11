Rat und Tat bis nach Jena oder Japan

Erst im September und zudem in der Corona-Pandemie hat Plasmatreat in seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum an der Queller Straße ein Weiterbildungszentrum eröffnet: die Plasmatreat Academy. Deren Angebot richtet sich an Entwickler und Konstrukteure ebenso wie an Projekteure und Einkäufer. Ein Schwerpunkt liegt auf den Bedienern der Plasmaanlagen. Oberstes Ziel von Plasmatreat ist es, ihnen die Arbeit so einfach wie möglich zu gestalten.

Obwohl Seminare vor Ort derzeit nicht möglich sind, ist die Resonanz des Fachpublikums enorm: Dank digitaler Möglichkeiten gab es bis heute bereits neun Online-Schulungen mit insgesamt fast 2000 Teilnehmern; bis zu 250 Personen pro Thema haben teilgenommen. Weitere drei solcher Schulungen sollen bis Jahresende folgen.

Ob in der Automobilindustrie, der Verpackungstechnik, in der Textilfertigung oder vielen anderen Bereichen: Wenn es um die Behandlung von Oberflächen geht, kommt oft Plasmatreat ins Spiel. Um einen noch intensiveren Austausch mit dem Fachpublikum zu ermöglichen, hat Plasmatreat jetzt die Akademie eröffnet.

„Das läuft wie geschnitten Brot, denn die Kunden haben oft Fragen rund um die Anwendung unserer Produkte“, berichtet Akademie-Leiter Dipl.-Ing. Erhard Krampe. Schließlich ist die Anwendung von Plasma in der Oberflächentechnik noch verhältnismäßig jung und der Informationsbedarf entsprechend groß.

Coronabedingt sind Präsenzveranstaltungen in Steinhagen und anderswo derzeit nicht erlaubt. „Natürlich ist es wichtig und schön, hier, auf Messen oder in Firmen die Kunden persönlich kennenzulernen, auch mal abends ein Bier zusammen zu trinken. So etwas lässt sich nicht komplett digital ersetzen“, betont Krampe. Dennoch nutze man gerade in Corona-Zeiten die digitalen Möglichkeiten: „Je nach Themengebiet veranstalten wir regelmäßig unseren Plasma-Talk. Der Vortragende kann in Steinhagen sitzen, genauso in Japan oder Neuseeland – je nach Zeitzone haben dann Vortragende oder Teilnehmende Nachtschicht.“ Plasmatreat betreibt Niederlassungen und Handelsvertretungen auf allen Kontinenten. Erhard Krampe moderiert in der Regel diese digitalen Seminare, auch schon mal in Englisch oder Spanisch. „Beim japanischen Kollegen musste ich allerdings passen, diesen Vortrag hielt er allein mit den Teilnehmern...“

„Der intensive Dialog mit Industrie und Wissenschaft gehört gewissermaßen zur Unternehmensphilosophie“, sagt Krampe. „Nur wenn wir die Fertigungsprozesse unserer Kunden verstehen und wenn diese wiederum wissen, welche Möglichkeiten ihnen unsere Plasmaverfahren bieten, können wir passende Verfahren entwickeln. Mit der Akademie möchten wir helfen, eine Brücke zwischen Forschung und konkreter Industrieanwendung zu schlagen.“

Das digitale Angebot wird weiter ausgebaut, kündigt Erhard Krampe an: „Etwa im ‚digitalen Labor‘, wo wir Anwendungen filmen, kommentieren und weltweit live in die Schulungen übertragen.“ Trotzdem: Sobald Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind, ist die Akademie in Bezug auf die Örtlichkeiten flexibel – sei es in Steinhagen, in den weltweiten Niederlassungen, beim Kunden oder in Hotels.