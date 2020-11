Die Folgen der Corona-Pandemie hätten bereits viele Verbraucher davon abgehalten, zum Shoppen in die Städte zu fahren. Viele Bürger bestellen lieber im Internet. Das, so Kunz, lasse sich auch an Zahlen der Statistiker für den Onlinehandel in NRW ablesen. Danach habe es allein im August ein Umsatzplus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gegeben. Und für den Zeitraum von Januar bis August seien die Online-Einkäufe um 24 Prozent gestiegen. „Das geht meist zu Lasten des stationären Handels und damit der Innenstädte“, sagt Kunz. Besonders gelitten habe der Textilhandel – mit einem Umsatzeinbruch von 23 Prozent von Januar bis August. „Das ist erschreckend“, sagt Kunz.

Gerade zur Weihnachtszeit machen viele Händler einen Großteil ihres Jahresumsatzes. 2,1 Milliarden Euro Umsatz hat der Handel in Ostwestfalen-Lippe 2019 im November und Dezember erlöst. Das sei gemessen am Umsatz von 11,1 Milliarden Euro im Gesamtjahr fast ein Fünftel.

Mit Blick auf den Teil-Lockdown – die Schließung von Kneipen, Restaurants, Kinos, Theatern und Fitnessstudios – sagte Kunz: „Das hatten wir noch nie.“ Und die Hoffnung, durch verkaufsoffene Sonntage ein paar Menschen mehr in die Läden zu locken, dürfte angesichts der Klage der Gewerkschaft Verdi dahinschwinden.

Besonders für den Bekleidungshandel sei die Lage „sehr dramatisch“, warnt der Präsident des Handelsverbandes Textil, Steffen Jost. In den ersten Tagen der verschärften Corona-Regeln seien von den Geschäften Umsatzeinbrüche von bis zu 80 Prozent gemeldet worden. Jost, der selbst fünf Modegeschäfte betreibt, malte ein düsteres Bild: Es drohe ein erhebliches Ladensterben. „Das Gesicht vieler Städte wird sich massiv verändern.“ Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, warnt, bis zu 50.000 Geschäfte seien in ihrer Existenz gefährdet. Dabei ist die Konsumstimmung in Deutschland eigentlich gar nicht so schlecht. Trotz Corona rechnet der HDE in diesem Jahr im Weihnachtsgeschäft mit einem Umsatzplus (mit Onlinehandel) von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach einer HDE-Umfrage wollen die Bürger in diesem Jahr pro Kopf ähnlich viel für Weihnachtsgeschenke ausgeben wie 2019: rund 245 Euro pro Kopf. 44 Prozent kündigten an, sie würden die „Weihnachtseinkäufe verstärkt online tätigen“.