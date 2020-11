Eine ganz stille Zeremonie

Kranzniederlegung am Volkstrauertag in Herford ohne Gäste und Ansprachen

Herford (WB). -

Mit einer Kranzniederlegung am Mahn- und Ehrenmal am Bergertor haben am Sonntag Landrat Jürgen Müller und Bürgermeister Tim Kähler der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Für die Schützengesellschaft zu Herford von 1832 nahmen Präsidentin Sylvia Czentarra-Thies und Ehemann Uwe Thies teil. Aufgrund der Pandemie blieb es an diesem Volkstrauertag bei einer stillen Zeremonie ohne Ansprachen und Gäste.