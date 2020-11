„Raus aus der Herbst/Winter-Depression“ ist ein interessanter Online-Vortrag mit Susan Metzler, der am Mittwoch den 18. November um 20 Uhr auf der Facebook-Seite des JFK Stemwede zu sehen ist. Susan Metzler, Heilpraktikerin für Psychotherapie, erklärt humorvoll die Irrungen und Wirrungen unserer Gedanken. „Wir Menschen denken durchschnittlich etwa 70.000 Gedanken am Tag. Die einen bemerken wir kaum, an anderen bleiben wir nahezu kleben“, schreibt der JFK. „Das, was denken, können wir dabei nicht kontrollieren. Aber wie wir mit ihnen umgehen, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit wir ihnen schenken, das schon.“

Zu sehen und zu hören ist der Vortrag auf der Facebook-Seite des Life House (https://www.facebook.com/lifehousestemwede). Auch wenn jemand keinen Facebook-Account hat kann er den Vortrag sehen. Erreichbar ist die Plattform auch über die Webseite des Life House http://online.life-house.de