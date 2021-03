Ringen um Schlachthof-Tarif

Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft, Freddy Adjan, bezeichnete das Angebot als „völlig indiskutabel“. „Die Arbeitgeber wollen die Billiglöhne in der Fleischbranche auf Jahre zementieren. So kommt die Branche niemals aus der Schmuddelecke heraus.“ Die NGG war mit der Forderung nach einem dreistufigen Mindestlohntarifvertrag für die 160.000 Beschäftigen der Branche in die Gespräche gegangen.