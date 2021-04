Branche will mehr Windräder

Kritik an 1000-Meter-Abstandsregel in NRW

Detmold -

Von Christian Althoff und Andreas Schnadwinkel

1005 Windkraftanlagen sind in Ostwestfalen-Lippe in Betrieb. Doch der Windenergiebranche ist das zu wenig. Jürgen Wrona aus Delbrück, Vorsitzender des Regionalverbandes im Landesverband Erneuerbare Energien (LEE), kritisiert die Abstandsregelungen in NRW: „Sie werden den Ausbau zusätzlich verhindern.“