Mit Leni und Elisa auf Stadtrallye

Noch bis zum 21. Mai. können Jugendliche und Erwachsene an der Entdeckungstour durch die Hansestadt teilnehmen. Eine bisschen Hilfe, wie die erforderliche App „PLACEm“ zu bedienen ist, geben die beiden Schülerinnen in einem kleinen Erklärvideo, das sie an verschiedenen „Places“ wie etwa dem Rathaus, dem Schulzentrum oder dem Familienzentrum St. Martin gedreht haben. Gebraucht wird für die Stadtrallye nur ein internetfähiges Smartphone, auf dem die kostenlose App installiert wird.