.Insgesamt 1900 Impfwillige habe es bei der Freiwilligen Feuerwehr im Kreis Höxter gegeben, berichtete Rudolf Lüke. Nicht alle wurden bei den beiden zentralen Impfaktionen in Warburg gepikst. Viele von ihnen wurden auch bereits im Impfzentrum Brakel oder von den Hausärzten geimpft – jeweils abhängig von ihrer persönlichen Impf-Priorisierung. Neben Feuerwehrleuten aus allen zehn Städten des Kreises bekamen am Sonntag in der Warburger Feuerwache auch Helfer von THW, DRK, DLRG und Maltesern ihre erste Spritze.