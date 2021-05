Eigentlich wollte die Badestadt ein dem Anlass entsprechendes Jubiläumsfest feiern. Aber das wird es nicht geben. Die anhaltende Corona-Pandemie hat schon früh einen Strich durch die Planungen gemacht. „Das ist zwar sehr schade. Aber nun gilt es, das Beste aus dieser Situation zu machen“, gibt sich der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Bastian Heggemann überzeugt.

Die Christdemokraten haben inzwischen einen Vorschlag unterbreitet, dem sich auch der örtliche Stadtrat angeschlossen hat. So sollen im Laufe des Jahres 2021 gemäß der runden Jubiläumszahl 100 Bäume im Bad Lippspringer Stadtgebiet neu gepflanzt werden. Die notwendigen Kosten von 38.000 Euro sind durch Ratsbeschluss im städtischen Haushalt 2021 verankert worden.

„Ein Jubiläum muss nicht unbedingt in Form einer großangelegten Geschichtsschau gefeiert werden, sondern kann gut geplant auch einen Beitrag für die Zukunft leisten“, ist sich Heggemann sicher. Gegenüber dieser Zeitung erinnerte er an den besonderen Ruf Bad Lippspringes als anerkannter heilklimatischer Kurort der Premium Class, der sich nicht zuletzt durch seine hohe Luftqualität aus­zeichne.

„Damit unser Badeort diese wichtige Stellung und Vorbildfunktion auch in Zukunft halten kann, muss der bestehende Baumbestand vor Ort kontinuierlich gepflegt und erweitert werden“, so der CDU-Stadtverbandsvorsitzende. Heggemann erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass „in den vergangenen Jahren eine nicht unerhebliche Zahl von Bäumen im Stadtgebiet gefällt wurde, nicht alle diese Bäume aber durch neue ersetzt worden sind“.

Ein erster Anfang ist gemacht: Im Rahmen der Jubiläumsaktion „100 Jahre – 100 Bäume“ hat die örtliche Junge Union spontan eine Buche in unmittelbarer Nähe der Mersmannteiche gepflanzt. Möglich machte das eine Spende des CDU-Stadtverbandes. Bürgermeister Ulrich Lange und die Gartenschau GmbH hatten zuvor dem idyllisch gelegenen Standort zugestimmt.

Ricarda Witte, Vorsitzende der Jungen Union Bad Lippspringe, zeigte sich in einer ersten Reaktion sehr zufrieden: „Auch für uns ist die Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor, von dem der langfristige Erfolg unserer Kur- und Badestadt abhängt.“ In der zweiten Jahreshälfte will die Junge Union „im Rahmen eines attraktiven Programms Wege aus der Pandemie aufzeigen“, wie Witte weiter betont.

Die erste Baumpflanzaktion im Gartenschaugelände wurde auch vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Marius Peters aufmerksam verfolgt. „Es ist schön zu sehen, dass unsere Jugendorganisation den Gedanken der Nachhaltigkeit sehr ernst nimmt und hier und heute ein Zeichen gesetzt hat.“