Sie ist Mitglied der indonesischen Partnerkirche GBKP (Kirchenkreis Sibolangit). „Der Glaube an Gott und die Kirche ist mir wichtig“, sagt sie und möchte ihre Überzeugung teilen. Überraschend hat sie am Sonntag der Kirchengemeinde Oberbauerschaft einen Besuch abgestattet. Sie dankte in einem Grußwort für die Freundschaft und gute Beziehung der beiden Kirchengemeinden. Sie sprach von ihren Plänen, Corona und den anhaltenden Vulkanausbrüchen. Während des Präsenzgottesdienstes in der Christuskirche, der übrigens der erste seit fünf Monaten war, sang sie das Vaterunser.