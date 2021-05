Einige Anekdoten aus der Zeit um 1950 hat der 83-Jährige in seinem Buch „Plattdütske Votellsels iut iusen Ravensberger Lanne in un ümme Mennighüffen“ zusammengetragen – für Sprachenexperten auf Platt, für alle anderen in hochdeutscher Übersetzung. „In Löhne und dem Kreis Herford wird immer weniger Plattdeutsch gesprochen“, bedauert Wilhelm Knicker. „Hinterm Berg sieht das schon wieder ganz anders aus, da sprechen es sogar noch die Kinder“, fügt der 83-Jährige hinzu. Harte Arbeit Damit alle Leser die Chance haben, seine Geschichten zu verstehen, hat der Löhner seine Anekdoten in zwei Varianten veröffentlicht: in Ravensberger Mundart und auf Hochdeutsch.