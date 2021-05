„Mit dem Raumschiff sind wir bereits fertig“, sagt Leiter Aaron Kaiser und schaltet die Elektrik in der Arena ein. Ein Dröhnen hallt durch Wände, auf die ein Graffiti-Künstler schwere Metallplatten und Luftschleusen gemalt hat. Wer durch die Zugangstür in die Arena schreitet, erblickt ein orangefarbenes Raumschiff, welches sich über dem Labyrinth eines Planeten erhebt. Gänge leuchten in Neongrün, -rot, -blau. Schwarzlicht verleiht ihnen einen surrealen Schimmer. Das Dröhnen donnert wieder vom Raumschiff herüber. „Wir können hier mehrere Szenarien spielen“, sagt Aaron Kaiser. Der Planet ist farblich in vier verschiedene Bereiche eingeteilt.