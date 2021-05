Gesund, heimisch, vielseitig

Der Raps im Kreis Höxter steht in voller Blüte – Als Kraftstoff und Viehfutter geeignet

Kreis Höxter -

Derzeit blüht es gelb: Viele Menschen genießen in diesen Zeiten die Frühjahrslandschaft vor ihrer Haustür. Schon von weiten sind die leuchtenden Rapsfelder zu sehen. Naturfreunde konnten die ersten zarten Blütenknospen schon Mitte-April erkennen. Jetzt steht der Raps mit seinem angenehmen süßlichen Duft in voller Blüte. Die Bestände auf den heimischen Feldern sehen gut aus, so der Landwirtschaftlichen Kreisverband Höxter.