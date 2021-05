30. Geburtstag im Netz gefeiert

Schon im vergangenen Jahr konnte die Fahrt nicht stattfinden. Und obwohl die Sehnsucht nach der Begegnung daher umso größer ist, musste sie auch diesmal wieder ausfallen. Deshalb lud das deutsche Komitee – ganz klassisch per Brief – alle Teilnehmer der letzten Fahrt ein, beim virtuellen Empfang dabei zu sein.

Eigentlich hätte man ja anlässlich des 30-jährigen Bestehens in Belleville feiern wollen, aber so wollte man zumindest auf die gemeinsamen guten Wünsche und das Anstoßen auf den Geburtstag der Partnerschaft nicht verzichten. Punkt 18 Uhr startete also der virtuelle Geburtstagsempfang via Teams.

Zwar war die Internetverbindung nicht immer stabil. Aber das deutsch französische „Prost und Santé“ gelang mühelos, und die Freude, die anderen endlich einmal zu sehen war riesig.

Zur Einstimmung sah man sich gemeinsam einen Geburtstagsfilm an, der viele schöne Erinnerungen ins Gedächtnis rief. Nach kurzen Grußworten der Komiteepräsidentinnen Annette Stracke und Valerie Rebourg richtete man „virtuelle Stehtische“, sprich Gruppenräume ein, ein bisschen wie bei einen echten Empfang. Die Gruppenräume wechselten immer wieder die Besetzung, um möglichst vielen Teilnehmern die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch zu geben und Sprachbarrieren gar nicht erst aufkommen zu lassen, da immer Sprachkundige mit im Raum waren.

Neben dem regen Austausch über Erfahrungen und Erlebnisse in herausfordernden Zeiten wurden auch vorsichtig noch unkonkrete Pläne für eine eventuell mögliche Fahrt zum Marathon im November 2021 geschmiedet.

Denn die Sehnsucht, die anderen wieder richtig zu treffen, wird durch so eine „Web-Begegnung“ nicht kleiner, obwohl alle bei dem neuen und hoffentlich einmaligen Format mit viel Experimentierfreude und Herzblut dabei waren.