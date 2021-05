„Viele Menschen können ihr Leben um Jahre verlängern“

Detmold -

Von Christian Althoff

Die Corona-Pandemie hat andere Krankheiten in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund gedrängt, so auch den Bluthochdruck. „Dabei fordert er weltweit dreimal so viele Todesopfer pro Jahr wie das Corona-Virus“, sagt Prof. Stephan Gielen (54), Chefarzt für Kardiologie, Angiologie (Gefäßmedizin) und Internistische Intensivmedizin am Klinikum Lippe in Detmold.