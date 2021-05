Genau das wollen Fraunhofer-Forscher im lippischen Lemgo herausfinden und haben in der Alten Hansestadt das Projekt „Künstliche Intelligenz für Lichtsignalanlagen“ gestartet. Ziel: ein verbesserter Verkehrsfluss durch „erlerntes“ Verhalten der Ampeln – gerade zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr. Die Wissenschaftler fanden durch Simulationen heraus, dass die Wartezeit für Autofahrer vor ei­ner Ampel um 20 Prozent reduziert und dass der Schadstoffausstoß von Kohlendioxid (CO) um rund 30 Prozent vermindert werden könnte. „Das gelingt, wenn die Fahrzeuge mehr in Bewegung bleiben – also weniger oft bremsen und wieder anfahren müssen“, sagt Professor Dr. Jürgen Jasperneite, Direktor des Fraunhofer-Büros in Lemgo. Was die Theorie aufgezeigt hat, soll nun auch in der Praxis gelingen.