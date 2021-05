„Zu Geschlecht, Alter und Identität des Tieres sind allerdings keine Aussagen möglich“, teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) in der vergangenen Woche mit. Zum Ort der Aufnahme schweigt das Land, es soll ein Wald in Richtung Lemgo gewesen sein. Im Januar war ein Wolf im benachbarten Lage gesichtet worden, erst vor wenigen Tagen filmten Waldarbeiter einen Wolf bei Lichtenau.

Bad Salzuflen liegt in der Pufferzone zum Wolfsgebiet Senne. Den Haltern von Schafen, Ziegen und Gehegewild im Wolfsgebiet Senne und in der umgebenden Pufferzone rät das LANUV, Tiere mit Zäunen „wolfsabweisend“ zu sichern. In den Wolfsgebieten und in den Pufferzonen werden Präventionsmaßnahmen wie Elektrozäune zu 100 Prozent gefördert. Informationen zu möglichen Förderungen gibt die Bezirksregierung.

„Das Auftauchen des Wolfs löst bei uns Weidetierhaltern große Sorgen aus“, sagt der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Bezirksverbandes Ostwestfalen-Lippe und Kuhhalter Antonius Tillmann aus Warburg. Die Weidehaltung mit Schafen, Ziegen, Rindern und Pferden sei durch die Rückkehr des Wolfes erheblich gefährdet. „Herdenschutzzäune funktionieren nicht richtig und halten den Wolf nicht dauerhaft ab.“

Für Rinder- und Pferdehalter seien Zäune in Umsetzung, Arbeits- und Kostenaufwand nicht stemmbar, sagt Wilhelm Brüggemeier, Rinderhalter, Wolfsbeauftragter und Vizepräsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV). „Eine große Sorge der Rinder- und Pferdehalter sind Herdenausbrüche und Panikfluchten durch Wolfsangriffe.“ Neben einer Zerschneidung der Landschaft würden die 1,20 Meter hohen Schutzzäune außerdem den Wildwechsel behindern.

Wolfspopulation verdoppele sich alle drei Jahre

„Wir fordern daher ein konsequentes Wolfsbestandsmanagement vom Land“, sagt Brüggemeier. 90 Prozent der Weidefläche in NRW werde von Pferden und Rindern genutzt, und es habe schon „grauenhafte Angriffe“ gegeben. Wolfsübergriffe auf Ponys, Pferde, Rinder und Kälber werde es in Wolfsgebieten immer wieder gegeben. Problematisch sei auch, wenn Wölfe Weidetiere hetzen und die in den Straßen- oder Bahnverkehr trieben.

Zudem sei es beispielsweise in Niedersachsen immer wieder vorgekommen, dass Wölfe Rinder in morastigen Boden getrieben und sie dann bei lebendigem Leibe angefressen hätten. „Das tut uns in der Seele weh. Wir Tierhalter haben Angst um unsere Tiere“, sagt Tillmann.

„Wir müssen uns als Gesellschaft klar werden, was wir wollen“, sagt Brüggemeier. Die Wolfspopulation verdoppele sich alle drei Jahre. Das bedeute langfristig eine steigende Gefahr. Es gebe bisher in Nordrhein-Westfalen keine Antworten auf die Fragen der Weidetierhalter, geschweige denn Lösungsansätze.