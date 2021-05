Mehrere Passanten hatten am Nachmittag übereinstimmend den Leitstellen der Feuerwehr sowie der Polizei berichtet, dass ein Segelflugzeug im Bereich eines Waldstückes bei Trendelburg, Ortsteil Eberschütz, abgestürzt sei. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem großen Aufgebot aus.

„Der Pilot war vom Segelflugplatz Hofgeismar-Hümme gestartet“, berichtet Matthias Mänz, Pressesprecher der Polizei Nordhessen. „Das Segelflugzeug stürzte nur wenige Minuten nach dem Start unweit des Segelfluggeländes ‚Dingel‘ über einem Waldgebiet ab“, berichtet Mänz. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die weiteren Ermittlungen zur Absturzursache dauern an. Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung trafen am Sonntag an der Absturzstelle ein, um ihre Ermittlungen aufzunehmen.

Der Pilot aus Borgentreich war Mitglied im Luftsportverein Hofgeismar. Die Vorsitzende Ulrike Teichmann zeigte sich gestern tief betroffen über das Unglück: „Das ist der erste tödliche Unfall in unserem Verein.“

Der 61-Jährige sei seit mehreren Jahren förderndes Mitglied im Verein gewesen. „Er hat in den letzten Jahren in Süddeutschland gewohnt und ist dort geflogen. Seit kurzem war er aber auch bei uns wieder aktiv“, so Ulrike Teichmann.

Das Flugwetter sei am Sonntag gut gewesen. Sie sei selbst geflogen. Die Flüge hätten am Sonntag zwischen zehn Minuten und zwei Stunden gedauert.

Als der Borgentreicher am Nachmittag mit dem Vereinssegelflugzeug „ASW 24“ abhob, sei kein Streckenflug geplant gewesen. „Der Pilot wollte in der Umgebung bleiben“, berichtet die Vorsitzende. Das Segelflugzeug sei etwa 25 Jahre alt – „kein Alter.“