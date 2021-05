Das Fahren per Anhalter war früher – heute setzt man sich auf eine Mitfahrbank und zeigt damit, dass man mitgenommen werden möchte. Dieses Mitfahrangebot, Ende März der Öffentlichkeit vorgestellt, ist Anfang Mai ganz offiziell gestartet worden. Der Touristikverein Bad Holzhausen und der Verein „Wir im Eggetal“ haben sich für die Mitfahrbank eingesetzt, die in anderen Kommunen in Deutschland von den Bürgern schon gut angenommen worden sei, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt.