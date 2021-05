Gegen 21.10 Uhr hielt eine 27-jährige Herforderin mit ihrem Dacia zunächst an einer Baustellenampel an und fuhr dann, als die Ampel Grün zeigte, langsam in die Baustelle ein. Da habe sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein schwarzer Mercedes genähert und den Dacia überholt, so die Polizei.

An der nächsten Ampel hätten beiden Autos angehalten, woraufhin der Mercedes ein Stück zurückgesetzt wurde und in Richtung des Dacia rollte. Der 61-jährige Beifahrer der Herforderin stieg aus dem Auto aus, um ein Foto des Mercedes-Kennzeichens zu machen.

Daraufhin sei der Mercedes-Fahrer ebenfalls ausgestiegen und habe plötzlich und unvermittelt mit der Faust auf den 61-Jährigen eingeschlagen, teilt die Polizei weiter mit. Der 61-Jährige erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht und fiel zu Boden.

Ein 34-jähriger Mann, der sich ebenfalls in dem Dacia befand, stieg aus. Auch er wurde sofort von dem Unbekannten geschlagen. Der etwa 1,90 Meter große Mann mit kräftigem Körperbau stieg dann in sein Auto und fuhr bei Rotlicht in die Kreuzung ein und Richtung Bünde davon.

Eine Anwohnerin, die die Szene beobachtet hatte, verständigte die Rettungskräfte. Zwei weitere Zeugen konnten das Kennzeichen des Unbekannten ablesen. Der Mercedes ist auf einen 32-jährigen Mann aus Preußisch Oldendorf zugelassen. Die Ermittlungen an der Halteranschrift dauern noch an.