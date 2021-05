„Die Macher am Weser-Radweg“ – das ist das Motto, unter dem die Filmaufnahmen standen, die für zwei Folgen der Reihe „die nordstory“ für das NDR-Fernsehen produziert wurden. Nicht das Thema Radfahren stand hier im Fokus, sondern die Menschen und Geschichten, die am Wegesrand entdeckt werden können. Die erste Folge von Hannoversch Münden bis nach Nienburg ist am 14. Mai ausgestrahlt worden und steht in der Mediathek zur Verfügung. Der zweite Teil vom Nienburg bis an die Küste nach Cuxhaven folgt am 21. Mai um 20.15 Uhr.

Die Idee zu dieser Reportage und die Recherchen entstanden bereits im letzten Frühjahr. Die Weser-Radweg Infozentrale/ Weserbergland Tourismus e.V. mit Sitz in Hameln, die Mittelweser-Touristik GmbH und die Partner der Touristikgemeinschaft Wesermarsch unterstützten das Redaktionsteam dabei mit Ideen und Vorschlägen.

An den verschiedenen Standorten entlang des Radwegs folgten im Sommer die Dreharbeiten, und die Ausstrahlung wurde für das nächste Frühjahr zum Saisonstart angekündigt.

Mit vielen überraschenden Geschichten, einigen neuen aber auch traditionellen Geschäftsideen startet die erste Folge: Sei es die altehrwürdige Gaststätte an der Fährstelle in Hemeln, wo Andreas Bohle bereits seit Jahrzehnten noch einen echten „strammen Max“ serviert, „Ulrike’s Kultimbiss“ an der Rastanlage in Reileifzen oder aber Silvia Fielitz mit ihrer innovativen Idee einer mobilen Wegebar, die rund um Hameln unterwegs ist und Snacks anbietet.

Auch im zweiten Teil stehen spannende Geschichten am Wegesrand auf dem Programm: Seien es die Nienburger Brüder Dobberschütz, die in alter Familientradition vom Aalfang leben, der Campingplatz in Juliusplate, der für Barbara und Thomas Schweder mit der Übernahme zur neuen Heimat geworden ist, oder Ada Fischer, die schon seit mehr als 60 Jahren in Arensch, einem kleinen Dorf kurz vor Cuxhaven, zu Hause ist.

Weitere Informationen rund um den Weser-Radweg sind bei der Weser-Radweg Infozentrale c/o Weserbergland Tourismus e.V. unter der 05151/930039 oder im Internet unter www.weserradweg-info.de erhältlich.